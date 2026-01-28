30 ülkeden 315 sporcu Konya Olimpik Velodromu’nda yarışacak

Türkiye’nin ilk olimpik veledromu olan Konya Olimpik Veledromu’nda 1-5 Şubat’ta gerçekleştirilecek 2026 Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Bisiklet Başkenti olan Konya’da yapılacak şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılarılar dileyerek, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olan Konya Olimpik Velodromu 2026 Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası ev sahipliği yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın özellikle tesisleri açısından tam bir spor şehri olduğunu belirterek, birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Konya Olimpik Veledromu gibi prestijli bir esere sahip olmanın şehir için birçok olanak oluşturduğuna değinen Başkan Altay, "Özellikle 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya'da böyle bir organizasyon düzenlenmesi, hem şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli hem de şehrimizin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve yarışmanın en güzel şekilde geçmesi için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi müsabakaları izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KONYA OLİMPİK VELEDROMU” 30 ÜLKEDEN 315 SPORCUYU AĞIRLAYACAK

Türkiye'de geçen yıl ilk kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Veledromu, pist bisikleti sporcularından tam not aldı.

Türkiye'nin tek, dünyanın ise sadece 20 olimpik velodromundan birisi olan Konya Olimpik Velodromu bu kez Avrupa'nın en hızlı pedallarını ağırlayarak bisiklet tarihinde yeni bir sayfa açacak.

Konya Olimpik Veledromu, 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre pisti, 2 bin 329 seyirci kapasitesiyle sporseverleri ağırlayacak.

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun Konya Olimpik Veledromu'nda 1-5 Şubat'ta organize edilecek şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere'nin de bulunduğu 30 ülkeden 315 sporcunun katılacağı organizasyon 5 gün sürecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu