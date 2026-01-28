GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yüksek kâr vaadi iddiası: 60 milyon liralık vurgun

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yüksek kâr vaadi iddiası: 60 milyon liralık vurgun

Konya'da yaşandığı öne sürülen olayda, yüksek kâr vaadiyle çevresindeki arkadaşlarından para toplayan bir çiftin, topladıkları paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunurken, yetkililerden çözüm bekliyor.

İddialara göre S.E. ve eşi H.E., telefon ticareti yapacaklarını söyleyerek yakın çevrelerinden para istedi. Çiftin, güven kazanmak amacıyla ilk aylarda düzenli ödeme yaptığı, bu sayede daha fazla kişiyi ikna ettiği öne sürüldü.

İLK 3 AY KÂR DAĞITIP GÜVEN KAZANDILAR

Mağdurların anlatımına göre, S.E. ve H.E. para toplama sürecinin ilk üç ayında yatırım yaptığını söyleyen kişilere kâr paylarını ödedi. Bu süreçte her şeyin normal seyrettiği, ödemelerin zamanında yapıldığı ifade edildi. Çiftin bu yöntemle, birbirinden habersiz yaklaşık 20 kişiden toplamda 60 milyon liraya yakın para topladığı iddia edildi.

16 ARALIK'TA ORTADAN KAYBOLDULAR

İddialara göre 16 Aralık 2025 tarihinde S.E. ve H.E.'dan bir daha haber alınamadı. Çifte ulaşılamazken, daha sonra lüks mekânlarda eğlendiklerine dair görüntülerin ortaya çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine mağdurlar Konya Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlar, paralarının akıbetinin araştırılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

