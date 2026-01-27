Konya’daki bu kuruma yeni müdür atandı! İşte ilk mesajı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 2024 yılından bu yana yürüten Birdal Öztürk, makamını Muzaffer Çintimar’a devretti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, görev süresi boyunca spora sunduğu katkı ve hizmetlerden dolayı Birdal Öztürk'e teşekkür ederek, başarılar diledi.

Yeni müdürden ilk mesaj:

"Bugün; köklü tarihi, güçlü devlet geleneği ve derin manevi iklimiyle öne çıkan Konya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlamanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyorum. Konya yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir medeniyet merkezidir. Bu büyük medeniyetin mirası; disiplin, düzen, istişare ve ortak akıl kültürünü bizlere emanet etmiştir. Bu emaneti taşırken en önemli rehberlerimizden biri, Hazreti Mevlânâ Celaleddin Rûmî'nin insanı merkeze alan, birleştirici ve kuşatıcı anlayışı olacaktır.

Bizler, gençlik ve spor alanında görev yapanlar olarak çok iyi biliyoruz ki; Spor yalnızca müsabakaların düzenlenmesi ya da gençlerimizin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasından ibaret değildir. Aynı şekilde gençlik de yalnızca belli bir yaş aralığına sığdırılabilecek bir kavram değildir. Gençlik; toplumun tüm kesimlerinin hayatın her alanında daha donanımlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirildiği dinamik bir süreçtir. Spor; ahlaktır, sabırdır, disiplindir ve saygıdır. Gençlik ise doğru yönlendirildiğinde şehrimizin ve milletimizin en büyük gücü olacaktır. Konya; sahip olduğu güçlü spor altyapısı, modern tesisleri, gençlik merkezleri, GSB yurtları ile nitelikli insan kaynağı sayesinde Türkiye'nin önde gelen spor şehirlerinden biridir. Bizim temel hedefimiz; şehrimize bugüne kadar kazandırılan bu değerli altyapıyı, nitelikli kullanım ve sürdürülebilir projelerle, gençlerimizin hayatına doğrudan dokunacak şekilde daha anlamlı hâle getirmektir. Böylece bu tesislerin yapımında emeği geçen büyüklerimizin hayallerini ve devletimizin bu yatırımları hayata geçirirken taşıdığı amacı en etkin biçimde yaşatmayı amaçlıyoruz.

Görev süremiz boyunca önceliklerimiz;

-Sporu hayatın doğal bir parçası hâline getirmek,

-Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak,

-Ahlaklı, disiplinli ve özgüvenli nesiller ile sporcular yetiştirmek,

-Şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek, ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracak şampiyon sporcular yetiştirmek,

-İlçelerimiz dâhil olmak üzere her gencimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetlerine ve tesislerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamak olacaktır.

Bu hedeflere ulaşırken;

Sayın Valimizin himayelerinde, çalışma arkadaşlarımızla istişare eden,

ASKF, taban birliklerimiz, kulüplerimiz, dernek ve vakıflarımızla güçlü iş birlikleri kuran, yerel dinamikleri önemseyen, kapısı herkese açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını esas alacağız.

Şuna yürekten inanıyorum ki;

Konya'da spor yalnızca madalya değil, aynı zamanda kardeşliktir.

Gençlik ise yalnızca gelecek değil, bugündür.

Rabbim, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.

(Cumali Özer)