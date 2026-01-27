GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şüphelinin valizden cephanelik çıktı: 1 gözaltı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şüphelinin valizden cephanelik çıktı: 1 gözaltı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde valizinde çok sayıda silah parçası ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün bir dinlenme tesisinde şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Davranışları ve yanındaki ağır valizler nedeniyle durdurulan R.Y. isimli şahıs, kimlik kontrolünün ardından tedirgin tavırlar sergiledi.



Savcılık kararıyla şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 53 adet tabanca gövdesi, 50 adet tabanca şarjörü, 48 adet tabanca sürgü mekanizması, çok sayıda tetik çıkarıcı gibi küçük tabanca parçaları ele geçirildi. Tüm malzemelere el konulurken şüpheli R.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

