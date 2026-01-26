Konya’da bugün vefat edenler 26 Ocak 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
YAŞAT TAVUKCU
|
NİĞDE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET YAĞIZ ZEYBEK
|
MELİKGAZİ
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
MEHMET SAYDAM
|
KARAPINAR
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
MELİKE AKBULUT
|
POLATLI
|
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
|
ALİ RIZA SÜLLÜOĞLU
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
NEFİSE SONĞUR
|
ERMENEK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AHMET ÇETİN
|
KONYA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
TÜRKAN TEKŞEN
|
İNSUYU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
LEYLA MERT
|
BORUKTOLU
|
BORUKTOLU MEZARLIĞI
|
YUNUS PEHLİVAN
|
ÇUMRA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
MERYEM KARAARSLAN
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ GÜMÜŞOK
|
AYAS
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ÖZGE ÇİNAR
|
MERAM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi