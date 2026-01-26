GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 26 Ocak 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 26 Ocak 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Ocak 2026 Pazartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

YAŞAT TAVUKCU

NİĞDE
18-03-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET YAĞIZ ZEYBEK

MELİKGAZİ
01-01-2009

ANASULTAN MEZARLIĞI

MEHMET SAYDAM

KARAPINAR
01-08-1949

ANASULTAN MEZARLIĞI

MELİKE AKBULUT

POLATLI
15-03-1989

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

ALİ RIZA SÜLLÜOĞLU

KONYA
15-09-1976

ÜÇLER MEZARLIĞI

NEFİSE SONĞUR

ERMENEK
07-11-1978

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET ÇETİN

KONYA
06-02-1959

ELMACI MEZARLIĞI

TÜRKAN TEKŞEN

İNSUYU
22-01-1940

YAZIR MEZARLIĞI

LEYLA MERT

BORUKTOLU
01-01-1958

BORUKTOLU MEZARLIĞI

YUNUS PEHLİVAN

ÇUMRA
10-08-1952

ELMACI MEZARLIĞI

MERYEM KARAARSLAN

HADİM
01-09-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ GÜMÜŞOK

AYAS
25-01-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÖZGE ÇİNAR

MERAM
05-07-2005

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

