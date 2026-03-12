Karatay’da kütüphanelerde online rezervasyon dönemi başlıyor

Karatay Belediyesi, gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Adalet Parkı Millet Kütüphanesi'nde başlattığı online rezervasyon uygulamasını, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde bulunan Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi'nde de hayata geçirerek uygulamayı yaygınlaştırdı.
12 Mart Perşembe itibarıyla başlayan uygulama ile kütüphaneyi kullanmak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, çalışma masalarını önceden ayırtarak daha planlı ve konforlu bir çalışma ortamına kavuşacak.
REZERVASYONLAR "YANIBAŞIMDA KARATAY”DAN YAPILACAK
Kütüphane kullanıcıları, Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden rezervasyon işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Uygulamaya üye olan kullanıcılar, ana menüde yer alan Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi bölümüne girerek Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi için istedikleri saat aralığında çalışma masası rezervasyonu oluşturabilecek.
Ramazan ayı boyunca rezervasyonlar 09.00–17.30 saatleri arasında yapılabilecek; Ramazan ayının ardından ise kütüphane 09.00–21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kullanıcılar açılan rezervasyon ekranında uygun saat dilimini seçtikten sonra müsait olan masalar arasından tercih yapabilecek.
KILCA: GENÇLERİMİZE DAHA PLANLI BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNUYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin eğitim hayatına destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, kütüphanelerde başlatılan rezervasyon sisteminin öğrenciler için önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti.
Başkan Kılca: "Gençlerimizin ve öğrencilerimizin kütüphanelerimizi daha verimli kullanabilmesi için teknolojinin imkanlarını hizmetlerimize entegre ediyoruz. Adalet Parkı Millet Kütüphanemizde başlattığımız çalışma masası rezervasyon sistemini şimdi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizdeki Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanemizde de uygulamaya aldık. Öğrencilerimiz ‘Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulamamız üzerinden müsait masa durumunu görerek kendilerine uygun saat aralığında rezervasyon yapabilecek. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de kütüphanelerimiz daha düzenli ve verimli şekilde kullanılacak.” dedi.
Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu