GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
50,90
STERLİN
59,04
GRAM
7.363,58
ÇEYREK
12.158,24
YARIM ALTIN
24.235,43
CUMHURİYET ALTINI
48.264,54
KONYA Haberleri

Karatay’da kütüphanelerde online rezervasyon dönemi başlıyor

Karatay’da kütüphanelerde online rezervasyon dönemi başlıyor
Karatay Belediyesi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphanelerde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde hizmet veren Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi’nde çalışma masalarının kullanımı için online rezervasyon sistemi hayata geçirildi.

Karatay Belediyesi, gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Adalet Parkı Millet Kütüphanesi'nde başlattığı online rezervasyon uygulamasını, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde bulunan Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi'nde de hayata geçirerek uygulamayı yaygınlaştırdı.

12 Mart Perşembe itibarıyla başlayan uygulama ile kütüphaneyi kullanmak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, çalışma masalarını önceden ayırtarak daha planlı ve konforlu bir çalışma ortamına kavuşacak.

REZERVASYONLAR "YANIBAŞIMDA KARATAY”DAN YAPILACAK

Kütüphane kullanıcıları, Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden rezervasyon işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Uygulamaya üye olan kullanıcılar, ana menüde yer alan Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi bölümüne girerek Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi için istedikleri saat aralığında çalışma masası rezervasyonu oluşturabilecek. 

Ramazan ayı boyunca rezervasyonlar 09.00–17.30 saatleri arasında yapılabilecek; Ramazan ayının ardından ise kütüphane 09.00–21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kullanıcılar açılan rezervasyon ekranında uygun saat dilimini seçtikten sonra müsait olan masalar arasından tercih yapabilecek.

KILCA: GENÇLERİMİZE DAHA PLANLI BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNUYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin eğitim hayatına destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, kütüphanelerde başlatılan rezervasyon sisteminin öğrenciler için önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti.

Başkan Kılca: "Gençlerimizin ve öğrencilerimizin kütüphanelerimizi daha verimli kullanabilmesi için teknolojinin imkanlarını hizmetlerimize entegre ediyoruz. Adalet Parkı Millet Kütüphanemizde başlattığımız çalışma masası rezervasyon sistemini şimdi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizdeki Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanemizde de uygulamaya aldık. Öğrencilerimiz ‘Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulamamız üzerinden müsait masa durumunu görerek kendilerine uygun saat aralığında rezervasyon yapabilecek. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de kütüphanelerimiz daha düzenli ve verimli şekilde kullanılacak.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER