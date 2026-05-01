Konya’da korkutan yangın! Evde alevler yükseldi

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir evde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın kontrol altına alındı
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)