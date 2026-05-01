GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,091 TL
EURO
52,964 TL
STERLİN
61,549 TL
GRAM
6.683 TL
ÇEYREK
11.015 TL
YARIM
21.876 TL
CUMHURİYET
43.137 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 10 yıllık acı! 6 yaşındayken kaybolan Yasin’den hala haber yok

​Konya’nın Akören ilçesinde evinin önünde oynarken 10 yıl önce 6 yaşındayken kaybolan Yasin Şahin’in annesi, evladının kıyafetini koklayarak teselli arıyor.

İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan Yasin'in bulunması için umudunu yitirmeyen acılı aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüleceğine yönelik açıklamaları üzerine yeniden umutlandı.

Anne Ümmü Şahin (36), evladının kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, bugüne kadar hiçbir ize rastlanmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamaları üzerine umutlandıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kayıp bir vaka olarak kalmasını istemiyoruz. Daha fazla acı çekmek istemiyoruz. Sofraya oturduğumda dört çocuğumun yanımda olup da Yasin'in eksik olmasını istemiyorum. Bayram olduğu zaman diğer çocukların elini tutup, sarıp, sarmalayabildiğim gibi Yasin'imin de yanımda olmasını istiyorum. Daha fazla uzamasın. Daha fazla hiçbir annenin canı yanmasın. Teselli bulacağımızı, bu defa yarıda kalmayacağını düşünüyorum."

"Evladımı, kanımı, canımı istiyorum"

Şahin, kapıya gelen her araca heyecanla çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vicdana gelirler, 'Aldıkları gibi bırakırlar mı?' diye kapıda her geçen araca bakmak beni üzüyor. Kapı eşiğinde beklemekten yoruldum. Fotoğraflarıyla, elbisesiyle, oyuncak arabasıyla değil, kendisiyle olmak istiyorum. Evladımı, kanımı, canımı istiyorum. Boşluğumun dolmasını, evladımın yanımda olmasını istiyorum. Kardeşlerin beraber büyümelerini istiyorum. Bir annenin tutması gereken el, çocuğunun elidir. Bir annenin görevi, diğerleri gibi çocuğunu okula götürmek, yemeğini yedirip banyosunu yaptırmaktır. Çocuğumun kıyafetini, 'kokusu gitmesin' diye poşetinden çıkartmıyorum. Ben bu elbiseyi değil de oğlumu koklasam, sarılsam daha güzel olmaz mı? Oğlumun bulunup acımın dinmesini istiyorum. Artık 10 yıl daha geçmesin."

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
