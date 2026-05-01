Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi’nde aileler eğitim seminerleri ile bilgilendiriliyor

Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi ailelere yönelik olarak DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi, eğitim alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, bünyesinde bulundurduğu Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'nde, 4-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla velilere yönelik milli ve manevi değerler temelli eğitimler düzenleniyor. Velilerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları konusunda büyük destek olan ve gelişim süreçlerine dair farkındalık oluşturan eğitimlerin son oturumu "DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)” konusu ele alındı. Alanında uzman Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Ayşe Söğüt'ün katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde velilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Söğüt, DEHB'nin özellikle 3-6 yaş aralığı çocuklarda ortaya çıktığını belirterek, çocukların dikkatini toplamakta zorlandığı, çok hareketli olabildiği ve bazen düşünmeden hareket ettiği bir durum olduğunu aktararak, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Bu durum ile karşı karşıya kalan velilerin sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemeleri, net kurallar ve düzenli rutinler oluşturmaları, çocuklarının güçlü yönlerini desteklemeleri ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmalarının önemine değinen Söğüt, ayrıca okul-aile iş birliğinin çocuğun gelişim sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Psikolog Ayşe Söğüt, "Ayrılık Kaygısı ve Okula Dönüş”, "Oyun Terapisi Nedir, Ne Değildir?”, "Gelişim Dönemleri ve Mizaç” ile "Sınır Koyma” gibi önemli başlıkları dönem boyunca velilere aktardı.

Gerçekleştirilen seminerlerde, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin destek sağlanması amaçlandı.

