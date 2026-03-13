Konyaspor’da Pedrinho resmen ayrıldı

Konyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedrinho'nun sözleşmesini feshetti.
2024-25 sezonu başında Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia takımdan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, devre arası planlamasında düşünülmemiş; futbolcudan kendisine kulüp bulması istenmişti.
Eski kulübü CSKA başta olmak üzere yurt dışından, Sakaryaspor başta olmak üzere de yurt içinden birçok kulüple temas kuran Brezilyalı oyuncu; herhangi bir ekiple anlaşma sağlayamamıştı.
Pedrinho'nun sözleşmesi 13 Mart 2026 (Bugün) itibariyle resmi olarak feshedildi.
Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi normal şartlarda 2027 yılında sona erecekti.
