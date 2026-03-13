GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,28
EURO
50,80
STERLİN
58,79
GRAM
7.279,64
ÇEYREK
12.012,93
YARIM ALTIN
23.945,77
CUMHURİYET ALTINI
47.687,69
SPOR Haberleri

Konyaspor’da Pedrinho resmen ayrıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da Pedrinho resmen ayrıldı

Konyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedrinho'nun sözleşmesini feshetti.

2024-25 sezonu başında Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia takımdan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, devre arası planlamasında düşünülmemiş; futbolcudan kendisine kulüp bulması istenmişti.

Eski kulübü CSKA başta olmak üzere yurt dışından, Sakaryaspor başta olmak üzere de yurt içinden birçok kulüple temas kuran Brezilyalı oyuncu; herhangi bir ekiple anlaşma sağlayamamıştı.

Pedrinho'nun sözleşmesi 13 Mart 2026 (Bugün) itibariyle resmi olarak feshedildi.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi normal şartlarda 2027 yılında sona erecekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER