GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,17
EURO
51,05
STERLİN
59,22
GRAM
7.409,30
ÇEYREK
12.233,79
YARIM ALTIN
24.386,02
CUMHURİYET ALTINI
48.564,43
KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! Motokurye hayatını kaybetti

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ölümlü kaza! Motokurye hayatını kaybetti
Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında PTT’de görevli 32 yaşındaki motokurye Samet Cingöz hayatını kaybetti. Kaza, Adana Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası motokurye Samet Cingöz'ün kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cingöz hayatını kaybetti. 

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

2 AY ÖNCE 2.ÇOCUĞU DOĞMUŞ

Hayatını kaybeden Samet Cingöz'ün 2 ay önce 2.çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi. 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER