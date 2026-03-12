KONPADER’den Konya Şeker’e net destek

KONPADER Başkanı Ahmet Bestil, Soma Termik Santrali ile ilgili basına yansıyan haberler sonrası yaptığı açıklamada, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker ve Torku’ya destek verdiklerini belirterek, çiftçi kuruluşları için de destek mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin iştiraki Soma Termik Santrali ile ilgili basına yansıyan haberlerle ilgili KONPADER (Konya Pancar Üreticileri Dayanışma Derneği) Başkanı Ahmet Bestil bir açıklama yayımladı ve KONPADER olarak Konya Şeker'e tam destek verdiklerini ifade etti.

Basına yansıyanların kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada Başkan Bestil, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin bir çiftçi kuruluşu olduğunun ve binlerce çiftçinin yaşamında aldığı rolün kimsenin aklından çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Ahmet Bestil tarafından yapılan basın açıklamasında, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker ve Torku markasına destek verilirken, çiftçinin kurumu için de holdinglere sağlanan destek mekanizmalarının işletilmesi istendi.

Son 10 yıla dikkat çekti

Açıklamada Başkan Bestil, "Türkiye'de son on yıla bakıldığında, birçok büyük holding ve şirketin çeşitli vergi teşvikleri, yatırım destekleri ve finansal yapılandırma imkânlarından yararlandığı yönünde kamuoyunda geniş tartışmalar yaşanmıştır.

Özellikle kamu projelerinde faaliyet gösteren büyük altyapı ve inşaat şirketlerinin; devlet ihaleleri, yatırım teşvikleri ve finansal kolaylıklar kapsamında önemli ölçüde destek aldığı, basında sıkça yer bulmuştur. Bu çerçevede kamuoyunda en çok konuşulan şirketler arasında Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Makyol, Kalyon Holding, Limak Holding, Taşyapı ve IC İçtaş gibi büyük altyapı ve inşaat grupları bulunmaktadır.

Bunun yanında enerji, telekomünikasyon ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin de farklı dönemlerde yatırım teşvikleri, vergi avantajları ve finansal yapılandırma imkânlarından yararlandığı kamuoyuna yansımıştır. Bu kapsamda Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Ülker ve Anadolu Efes gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri de çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Ayrıca enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere ilişkin vergi borçlarının yapılandırıldığı ya da çeşitli kolaylıklar sağlandığına dair bilgiler de basında yer almıştır. Erzincan İliç'te faaliyet gösteren Anagold Madencilik şirketine ait yaklaşık 7,2 milyon dolar civarındaki bir vergi borcunun silindiğine dair haberler de kamuoyuna yansımıştır.” dedi ve tüm bu gelişmelerin ardından kamuoyunda önemli bir sorunun gündeme geldiğini kaydederek, "Türkiye'de büyük holdinglere ve büyük sermaye gruplarına çeşitli vergi teşvikleri, yapılandırmalar ve finansal kolaylıklar sağlanırken; on binlerce çiftçinin ortak olduğu üretici kuruluşlarının da benzer destek mekanizmalarından yararlanması gerekmez mi?” sorusunu yöneltti.

Kooperatif çiftçinin emanetidir

KONPADER Başkanı Ahmet Bestil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi yalnızca ekonomik bir yapı değildir. Aynı zamanda on binlerce üreticinin emeğini, alın terini ve geleceğini temsil eden büyük bir üretim organizasyonudur. Tarımın sürdürülmesini sağlayan önemli aktörlerdendir. Bu haliyle de devletin desteğini en fazla hak eden kuruluştur.

Öte yandan, son dönemde başta Soma Termik Santrali olmak üzere bazı iştiraklerin yönetimi ve finansal sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkmıştır. Kamuoyuna yansıyan gelişmeler, mevcut yönetimin bu karmaşık finansal süreçleri sağlıklı biçimde yönetmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Kooperatif yönetimi, çiftçinin emanetidir. Bu nedenle kurumun geleceğini ilgilendiren finansal sorunların vakit kaybedilmeden, şeffaf bir çizgide kalınarak, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılarak etkin ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Bizler buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz:

Türkiye'de holdinglere tanınan imkânların, çiftçinin kurumuna da tanınmasını istiyoruz.

KONPADER olarak her bölgemizdeki ortaklarımızın yanında yer alıyor, üreticilerimizin sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda hem yerel yönetimlerle hem de Ankara'daki ilgili kurumlarla temaslarımızı sürdürerek; kooperatifimizin ve üreticimizin geleceğini koruyacak adımların atılması için çalışıyoruz.

Amacımız kurumumuzu tartışmaların içine çekmek değildir. Aksine, üreticimizin emeğiyle büyüyen bu yapının yeniden güçlenmesi, toparlanması ve ayağa kalkması için katkı sunmaktır.

Konya üreticisinin ve ortakların emeği ile geleceği, her türlü yönetim tartışmasının üzerindedir.

Bu anlayışla, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifimizin iştiraklerinin korunmasının, çiftçinin geleceğinin korunması anlamına geldiğinin unutulmamasını istiyor; herkesin değerlendirmelerini bu hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. KONPADER olarak Konya Pancar Ekicileri Kooperatifimizin, dolayısıyla da Anadolu Birlik Holding'in, Konya Şeker'imizin, Torku markamızın yanında taraf olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Bekir Turan)