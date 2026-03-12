Konya heyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Selman Özboyacı, Ünal Karaman, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.
Bakan Gürlek'e yeni görevinde başarı dileklerini ileten heyet, Konya'nın geleceğini şekillendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretin verimli bir ortamda geçtiğini kaydeden Başkan Altay, "Konya Valimiz, İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ettik. Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
