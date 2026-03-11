1 aydır kapalıydı! Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu yaklaşık bir ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Şubat ayında etkili olan yoğun yağışların ardından Taşağıl, Gembos, Derebucak ve Beyşehir güzergâhındaki yeni Antalya-Konya kara yolunun bazı bölümleri su taşkınları nedeniyle kapanmıştı. Haftalardır ulaşıma kapalı olan Sobuca mevkisinde suların tamamen çekildiği bildirildi.

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan yeni güzergâhta etkili olan yağışlar sonrası yaklaşık 4-5 kilometrelik bölüm, yer yer 1 ila 5 metreyi bulan su nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Suların çekilmesinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yolda herhangi bir bozulma ya da olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Trafik işaretlerinde yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, öğle saatlerinde Antalya ve Konya yönlerinden karşılıklı olarak trafiğe açıldı.

Şiddetli yağışların ardından İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası sular altında kalmış, Antalya-Konya hattı 13 Şubat'ta güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı. Bu süreçte trafik akışı Akseki ve Manavgat güzergâhlarına yönlendirilmişti.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'nın İbradı ilçesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasındaki 28 kilometrelik eski yol, bakım ve onarım çalışmalarının ardından alternatif güzergah olarak devreye alınmıştı.

