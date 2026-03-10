GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.G. idaresindeki 42 AUC 042 plakalı hafif ticari araç, A.Y. yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis aracının öğrencileri bıraktığı ve boş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

