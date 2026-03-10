Vali İbrahim Akın Güneysınır ilçesini ziyaret etti

İlçe ziyareti kapsamında ilk olarak Güneysınır Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Akın; Kaymakam Ozan Bozçalı ve kaymakamlık birim amirleri ile bir araya gelerek ilçede devam eden kamu yatırımları ile vatandaşların güven ve huzuruna yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Güneysınır Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Belediye Başkanı Ahmet Demir'den belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve ilçe halkına sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.
Güneysınır ilçe ziyareti kapsamında son olarak ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akın, esnaflar ile bir süre sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
(Ali Asım Erdem)