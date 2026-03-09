Konya’daki Timraş obruğu yeniden kurudu: Verilen su yeni obruğa akıp kayboldu

Bir zamanlar doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Timraş Obruk Gölü yeniden kurudu. Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle zaman zaman gündeme gelen obruğa bu kez AHİ Kanalı’ndan su verildi. Ancak akıtılan su gölü kurtarmaya yetmedi.
Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Timraş Obruk Gölü yeniden kurudu. Bir zamanlar 325 metre yüzey çapı, 32 metre derinliği ve yeşile çalan mavi rengiyle dikkat çeken obruğa, kurumasının ardından APA–Hotamış İletim Kanalı'ndan su verilmeye başlandı.
Yağmur ve kar sularının erimesiyle oluşan su da kanal aracılığıyla obruğa akıtıldı.
İlk etapta su tutmaya başlayan Timraş Obruğu, eski günlerine döneceği yönünde umut verdi.
Ancak göl tabanında oluşan yeni bir obruk, biriken suyun tamamını adeta yuttu. Kısa sürede içindeki suyu kaybeden obruk yeniden kurudu.Bir zamanlar Çumra Ovası'nın sulanmasında önemli rol oynayan Timraş Obruğu, bugün yeraltı su seviyesindeki düşüşün de göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre gölde görülen su aslında bölgedeki yeraltı su tabakasının yüzeye çıkmış hali. Obruk, geçirgen yapısı sayesinde içine giren suları yeraltı su sistemine süzerek aktarıyor.Bu nedenle obruğa dışarıdan verilen suların önemli bir bölümü yeraltına karışarak çevredeki kuyuları besliyor.
Devlet Su İşleri ve KOP İdaresi tarafından yürütülen projelerde de Timraş Obruğu, yeraltı sularını desteklemek amacıyla "suni besleme alanı” olarak değerlendiriliyor.Uzmanlar, obruğun bu özelliği nedeniyle Çumra Ovası'nın doğal şamandırası olarak nitelendirildiğini belirtiyor.
