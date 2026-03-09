GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şubat ayında polis bölgesindeki kazalarda 739 kişi yaralandı

Konya’da şubat ayında polis bölgesindeki kazalarda 739 kişi yaralandı
Konya’da polis sorumluluk bölgesinde, şubat ayında bin 207 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 739 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Şubat Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde şubat ayında toplam bin 207 kaza meydana gelirken, bunlardan 517'si yaralamalı, 690'ı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 739 kişi yaralandı.

Konya'da 2026 yılının ilk 2 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde bin 9 ölümlü-yaralamalı, bin 609 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 497 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

