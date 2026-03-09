Konya’da şubat ayında polis bölgesindeki kazalarda 739 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Şubat Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde şubat ayında toplam bin 207 kaza meydana gelirken, bunlardan 517'si yaralamalı, 690'ı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.
Kazalarda 739 kişi yaralandı.
Konya'da 2026 yılının ilk 2 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde bin 9 ölümlü-yaralamalı, bin 609 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 497 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA