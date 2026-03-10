Konya’da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kentin farklı noktalarında ve sosyal hizmet merkezi olan ilçelerde, yolculara iftarlık paketleri dağıtılarak ramazanın bereketi paylaşıldı.
İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, "Konya'da Mola, Gönülde Dua" denilerek gerçekleştirilen ikramla, ramazan ayında paylaşmayı ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.
İftar vakti yolda olanlar için küçük bir mola, gönüllerde ise bir dua olsun istediklerini ifade eden Topal, şunları kaydetti:
"Konya'nın kadim misafirperverliği ve dayanışma kültürü bugün burada bir kez daha kendini göstermektedir. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm personelime teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve birlik getirmesini temenni ediyorum."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”