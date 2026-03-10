Konya’da motosikletli kurye belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Kaza, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi İsmail Ketenci Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 42 BAK 898 plakalı motosikletli kurye, cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsüne çarptı.
Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA