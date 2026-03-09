Konya’da çatı katında yangın paniği!

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye,ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kısa sürede olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının alt katlara ve komşu binalara sıçramasını önledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

Maddi Hasar Meydana Geldi

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürülürken binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi