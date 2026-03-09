Mahkeme heyetine hakaret eden Özgür Özel’e soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen İBB davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma sonrası Özel'in açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
