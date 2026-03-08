GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,39
STERLİN
59,28
GRAM
7.477,89
ÇEYREK
12.350,44
YARIM ALTIN
24.618,54
CUMHURİYET ALTINI
49.027,50
GÜNCEL Haberleri

ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran’da can kaybı artıyor

- Güncelleme Tarihi:

ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran’da can kaybı artıyor
ABD-İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü İran’da sivil can kaybı yaklaşık 300’ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı, yaşamını yitirenlerden yaklaşık 300'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail, 28 Şubat'ta Tahran-Washington arasında müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

İran, saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflerini vururken savaş, kısa sürede bölgesel bir krize dönüştü.

Sivil altyapı ve yerleşim yerleri de hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında sivil yerleşim birimleri ve altyapı da hedef alındı. İranlı yetkililer, saldırılar sırasında sivil altyapı, konutlar ve kamu tesislerinin de zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

Tahran'da da İnkılap Meydanı, Azadi Meydanı ve Nilüfer Meydanı gibi sivil nüfusun yoğun olduğu bölgeler ABD-İsrail tarafından bombalandı.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula sabah saatlerinde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında çok sayıda öğrenci ve okul çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayına göre, bu saldırıda yaşları 7-12 arası en az 165 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi.

Tahran'da petrol ve enerji tesisleri hedef alındı

Savaşın 8. günü olan dün özellikle Tahran'daki petrol depoları ve yakıt tesisleri bombardımanların hedefi haline geldi.

İsrail ve ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarında Tahran ve çevresinde yakıt depolama merkezleri vuruldu. Saldırılar sonrası başkentte patlamalar meydana geldi ve bazı bölgelerde geniş çaplı yangınlar çıktı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran ve Kerec'deki petrol depolarını vurması sonucu gökyüzünü yoğun duman bulutlarının kapladığı ve yangınların saatlerce sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER