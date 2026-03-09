Denizli’de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre Denizli Buldan'da saat 20.02 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
