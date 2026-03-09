GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,21
STERLİN
59,22
GRAM
7.393,09
ÇEYREK
12.207,01
YARIM ALTIN
24.332,63
CUMHURİYET ALTINI
48.458,12
GÜNCEL Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uzadıkça tablo daha da kötüleşecek

- Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uzadıkça tablo daha da kötüleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgede gerilim tırmandı. Karşılıklı misillemelerle krizin ekonomik maliyeti artıyor. Savaş uzadıkça tablo daha da kötüleşecektir. Yeni maceralara girişmenin faturasını tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir“ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsrail, iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir. Netanyahu yönetimi yayılmacı politikalarla barış istemediğini, çözümden yana olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye her zaman olduğu gibi Gazzeli mazlumların yanındadır.

Şimdiye kadar içinde çocuklarında olduğu 1500'e yakın İran'lı savaşta hayatını kaybetti. Bölgede gerilim tırmandı. Karşılıklı misillemelerle krizin ekonomik maliyeti artıyor. Savaş uzadıkça tablo daha da kötüleşecektir. Yeni maceralara girişmenin faturasını tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.

Türkiye olarak biz bölgemizin aynı acıların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Orta Doğu coğrafyasının yeniden ameliyata alınmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil aynı zamanda değer odaklıdır. Adil bir barışın kaybedeneninin olmayacağına inanıyoruz. 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini savunduk. Bugün de aynı şekilde tavrımızı ortaya koyduk. Hava saldırılarının İran'ın egemenliğini tehdit ettiğini açıkça söyledik. İran'ın kardeş ülkeleri hedef alan saldırıları desteklemediğimizi, bunun işe yaramayacağını açık açık dile getirdik.

Ülkemize gelen balistik unsurlar etkisiz hale getirildi. Gerekli uyarılar İran tarafına çok net şekilde iletildi. Tansiyonun düşmesi için, diplomasiyi önceleyen tavrımızı koruyoruz. Geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir çözüm yolu mümkündür ve olmalıdır. Savaşın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesinin altını çiziyorum. Bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini yeniden tesis etmekte kararlıyız. Elbette bu mücadelede başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin yapıcı rolüne ihtiyaç var. 

Altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar sayesinde Avrupa ile Asya arasında çok modlu koridorlar inşa ettik. Havalimanları ve köprüler gibi mega projeler hayata geçirdik. Stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan Kalkınma Yolu projesi bu girişimlerin tamamlayıcısıdır. Kalkınma Yolu sayesinde daha geniş coğrafyayı birbirine bağlama imkanı bulacağız.

Geriden bıraktığımız çeyrek asırda nice badireleri atlattık. Çok zorluklar çektik ama hedeflerimizden hiçbir zaman kopmadık. Şüphesiz bizden desteğini esirgemeyen aziz milletimizin yıkılmaz iradesi belirleyici oldu. Milletimizden aldığımızdan güçle yola devam ediyoruz. Bugün Türkiye konumunu her geçen gün sağlamlaştırıyor.

Savunma sanayiindeki geldiğimiz nokta birçok ülkenin güvenliğini teminat altına alan sarsılmaz bir sütun işlevi görüyor. 2026 senesi diplomaside ev sahibi olacağımız bir yıldır. TDT Zirvesini ülkemizde gerçekleştireceğiz. COP 31 zirvesini Türkiye'de düzenleyeceğiz. Sıfır Atık hareketi benimsenen bir dönüşüme ilham veriyor.

Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için aday gösterme kararı aldık.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER