Guinness Dünya Rekorları’na göre “yaşayan en kısa boylu kadın“ olan 32 yaşındaki Jyoti Amge’nin boyu kaç santimetredir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya genelinde tıp dünyasının ve medyanın yakından takip ettiği bu isim, sahip olduğu nadir genetik durum nedeniyle dünyanın en minyon kadını unvanını elinde tutmaktadır.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Jyoti Amge'nin boyu kaç santimetredir?

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın yaşayan en kısa boylu kadını olan Hindistanlı Jyoti Amge'nin boyu tam olarak 62,8 santimetredir.

Jyoti Amge hakkında bazı dikkat çekici bilgiler:

  • Achondroplasia: Boyunun bu kadar kısa olmasının nedeni, "akondroplazi" adı verilen ve kemik büyümesini engelleyen bir cücelik türüdür.

  • Ağırlık: Boyuyla doğru orantılı olarak ağırlığı sadece 5 kilogram civarındadır.

  • Kariyer: Sadece bir rekor sahibi değil, aynı zamanda bir oyuncudur. American Horror Story: Freak Show dizisindeki "Ma Petite" rolüyle küresel çapta tanınmıştır.

  • Unvan Tarihi: 18 yaşını doldurduğu 2011 yılından bu yana "Yaşayan En Kısa Boylu Kadın" unvanını resmi olarak korumaktadır.

Cevap: 62,8 cm

