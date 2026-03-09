GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Kabine yoğun gündemle toplanacak
Yeni haftanın ilk gününde gözler, Beştepe’ye çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye’nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilim ve terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Ana gündem; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Bölgedeki askeri hareketlilik, savaşın olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

Afganistan-Pakistan gerilimi de değerlendirilecek

Bölgesel güvenlik başlığının bir diğer önemli gündem maddesi de Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim. Sınır hattındaki çatışmaların bölge istikrarına etkisi ve Türkiye'nin izlediği diplomatik temaslar kabinede gözden geçirilecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar görüşülecek.

Ekonomi ve enerji gündemi de masada olacak

Kabinede ekonomideki son gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyonla mücadele, piyasalardaki son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin atılabilecek yeni adımlar gözden geçirilecek. Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle küresel piyasalarda artan enerji fiyatları da masaya yatırılacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

