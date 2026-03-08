Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün? Diyanet Ramazan Bayramı takvimi
Bayram ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı devam ediyor. Oruç ibadetini yarına getiren Müslümanlar Ramazan Bayramı tatilini bekliyor. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
2026 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimine göre bayram tarihi netleşti. İşte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihi...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor ve 3 gün sürüyor. Arefe günü ise yarım gün tatil. Dolayısıyla 19 Mart Perşembe günü yarım gün, 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar olarak toplamda 3,5 gün Ramazan Bayramı tatili içerisinde yer almaktadır.
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
