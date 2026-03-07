APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

APP plaka kullanan sürücülere kesilen trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı.

1 NİSAN'A KADAR CEZA UYGULANMAYACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi.

Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak. Yeni trafik kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü, plakalarını değiştirmek için kuyruğa girmişti.

APP PLAKA CEZASI 140 BİN LİRA

Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı.

Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

APP plaka kullanan araç sürücülerinin il ya da ilçe trafik tescil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Sürücülerin plakaları kayıpmış gibi işlem başlatması ve trafik tescilden alınan evrakla noterde işlem yapması gerekiyor.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleşiyor.

