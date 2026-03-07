GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Şarapnel parçaları aracına isabet etti! Türk TIR şoförü İran’da ağır yaralandı

Şarapnel parçaları aracına isabet etti! Türk TIR şoförü İran’da ağır yaralandı
Hatay’da yaşayan TIR şoförü, iş için gittiği İran’da bir füzenin şarapnel parçasının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok şehir bombalandı.

O bombardımanlardan birinde iş için bölgede olan Türk TIR şoförü yaralandı.

TEBRİZ'DE FÜZE ŞARAPNELİ İSABET ETTİ

Hatay'da yaşayan Hüseyin Fırat isimli şoför, İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a gitti.

Burada yükünü boşaltan Fırat, İran üzerinden Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.

Fırat, Tebriz şehrine geldiğinde bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesiyle yaralandı.

ŞOFÖRÜN AİLESİ ENDİŞELİ

Fırat'ın ailesi oğullarının sağlık durumundan endişeli. Anne Hayriye Fırat, oğlunun İran'da bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Oğlundan haber alamadığını söyleyen anne Fırat, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

