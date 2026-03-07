GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,39
STERLİN
59,28
GRAM
7.477,89
ÇEYREK
12.350,44
YARIM ALTIN
24.618,54
CUMHURİYET ALTINI
49.027,50
KONYA Haberleri

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumun gelişiminde ve güçlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Bıçakçı, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla büyük bir değer ortaya koyduklarını ifade etti.

Kadınların aile hayatından iş yaşamına, eğitimden sosyal hayata kadar toplumun her alanında üretkenlikleri, emekleri ve fedakârlıklarıyla önemli katkılar sunduğunu dile getiren Bıçakçı, kadınların güçlü olduğu toplumların daha sağlıklı ve daha başarılı bir geleceğe sahip olacağını vurguladı.

Kadınların çalışma hayatında elde ettikleri başarıların ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Bıçakçı, özellikle mali müşavirlik mesleğinde görev yapan kadın meslektaşların da mesleğin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Toplumsal hayatın huzur ve güven içinde devam edebilmesi için kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında durulması gerektiğini belirten Bıçakçı, kadınların hak ettikleri saygı, değer ve fırsatlara sahip olmalarının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başkan Bıçakçı mesajının sonunda, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, mesleğimize emek veren kadın meslektaşlarımızın ve hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir hayat diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER