Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumun gelişiminde ve güçlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Bıçakçı, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla büyük bir değer ortaya koyduklarını ifade etti.

Kadınların aile hayatından iş yaşamına, eğitimden sosyal hayata kadar toplumun her alanında üretkenlikleri, emekleri ve fedakârlıklarıyla önemli katkılar sunduğunu dile getiren Bıçakçı, kadınların güçlü olduğu toplumların daha sağlıklı ve daha başarılı bir geleceğe sahip olacağını vurguladı.

Kadınların çalışma hayatında elde ettikleri başarıların ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Bıçakçı, özellikle mali müşavirlik mesleğinde görev yapan kadın meslektaşların da mesleğin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Toplumsal hayatın huzur ve güven içinde devam edebilmesi için kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında durulması gerektiğini belirten Bıçakçı, kadınların hak ettikleri saygı, değer ve fırsatlara sahip olmalarının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başkan Bıçakçı mesajının sonunda, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, mesleğimize emek veren kadın meslektaşlarımızın ve hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir hayat diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi