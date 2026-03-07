GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Akşehir’de zabıta ekiplerinden market denetimi

Bekir Turan
İnternet editörü
Akşehir’de zabıta ekiplerinden market denetimi
Akşehir’de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

 

Raf ve kasa fiyatları, ürün etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde, hem esnafın mevzuata uygun hizmet vermesi hem de vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi hedeflendi.

 

Zabıta ekipleri denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, halkın güvenli alışveriş yapabilmesinin öncelikli önlemler arasında olduğunu vurguladı. 

(Bekir Turan)

