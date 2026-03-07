Akşehir’de zabıta ekiplerinden market denetimi

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Raf ve kasa fiyatları, ürün etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde, hem esnafın mevzuata uygun hizmet vermesi hem de vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi hedeflendi.
Zabıta ekipleri denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, halkın güvenli alışveriş yapabilmesinin öncelikli önlemler arasında olduğunu vurguladı.
(Bekir Turan)