Konya’daki bir mahallede sahura böyle kalkıyorlar! Herkes çok memnun
Konya’da bir mahallede yaşayanlar sahura mehter marşı ile kalkıyor.
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Tosun, 15 yıldır Ramazan ayında sahur vaktinde mahalleliyi uyandırıyor. Ramazan davulculuğuna ilk olarak teneke çalarak başlayan Tosun, ilerleyen yıllarda davula geçti.
Tosun, son iki yıldır ise sahura uyandırma geleneğine mehter marşını da ekledi. Üzerinde taşıdığı hoparlörden mehter marşı çalan Tosun, bir taraftan da davulunu çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor. Mahalle sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı uygulama, Ramazan ayı boyunca devam ediyor.
15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen davulcu İbrahim Tosun, "Vatandaş da memnun. Bu işi çok seviyorum. Önceden teneke çalıyordum, şimdi davula geçtim. Mehter marşı da son 2 yıldır var" dedi.
Mahalle sakinlerinden Hüseyin Doğan, "İbrahim ağabey, Ramazan ayının her günü sahurda mehter marşıyla davulunu çalar. Herkes memnun. Gece sahura herkesi kaldırır, kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.
