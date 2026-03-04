Meram Belediyesi ve Başkan Kavuş minik öğrencileri ağırladı

Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerini ağırladı. Dr. Teoman Bilge İlkokulu ve Gündoğdu Koleji 2. sınıf öğrencileri, yerel yönetimler dersi kapsamında belediyeyi ve Başkan Mustafa Kavuş’u ziyaret ederek hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi.

Meram Belediyesi, geleceğin bilinçli bireyleri olacak öğrencileri ağırladı. Meram Dr. Teoman Bilge İlkokulu ve Gündoğdu Koleji 2. sınıf öğrencileri, yerel yönetimler dersi kapsamında belediyeyi ziyaret ederek yerel yönetimlerin görevleri ve işleyişleri hakkında bilgi aldılar.

MİNİKLERİN MERAK ETTİĞİ SORULARI BAŞKAN KAVUŞ YANITLADI

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette minikler, belediyenin tüm birimlerini tek tek gezdi. Her birimde görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, belediyenin şehir yaşamındaki rolünü yerinde öğrenme fırsatı buldu. Temizlik hizmetlerinden park ve bahçelere, zabıtadan kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda yapılan çalışmalar çocukların anlayabileceği bir dille anlatıldı. Ziyaretin en heyecanlı anlarından biri ise Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile gerçekleşen buluşma oldu. Başkan Kavuş, öğrencilerle tek tek ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Çocukların belediyecilikle ilgili sorularını içtenlikle yanıtlayan Kavuş, onların hayallerini de dinledi.

BAŞKAN KAVUŞ, MİNİKLERİ HEM BİLGİLENDİRDİ HEM DE TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencileri hem makam odasında hem de meclis salonunda ağırlayan Başkan Kavuş, yaptığı konuşmada çocuklara tavsiyelerde de bulundu. Onlara sadece meslek hedefi değil, karakter ve değerler üzerine de tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, "En büyük hedefiniz iyi insan olmak olmalı. Gerisi ondan sonra gelir. İşte o zaman iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir anne baba olursunuz.” diye konuştu. Belediye çalışmalarını onların anlayabileceği bir dilde anlatan Başkan Kavuş, "Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Ülkemize, milletimize faydalı iyi insanlar olarak yetişirsiniz inşallah.” ifadelerini kullandı.

ZİYARET HATIRASI; AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Başkan Kavuş, ziyaretlerinin anısına öğrencilere akıl ve zeka oyunları hediye etti. Hem eğitici hem de geliştirici nitelikteki hediyeler, minik misafirlerin mutluluğunu katladı. Çocuklar belediyeden ayrılırken hem yeni bilgiler edinmiş hem de unutamayacakları bir deneyim yaşamış oldu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu