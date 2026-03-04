Konya Emniyeti’nden trafikte yeni dönem paylaşımı! Cezalar arttı, yaptırımlar ağırlaştı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

Emniyet yetkilileri paylaşımda, "Yollarda güvenle ilerlemek, sadece bir tercih değil; birbirimize olan ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer vererek yapılan düzenlemelerin temel amacının cezalandırmadan ziyade güvenli sürüş bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

MAKAS VE YARIŞA AĞIR YAPTIRIM

Yapılan düzenlemelere göre trafikte "makas atmak” olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme ihlaline 90 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacak. İhlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise her seferinde 280 bin TL para cezası kesilecek ve araç yeniden 60 gün trafikten men edilecek.

Kara yolunda yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL para cezası verilecek. Bu ihlalde araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulacak. Beş yıl içerisinde ikinci kez tekrar edilmesi durumunda sürücü belgesi daimi olarak iptal edilecek.

Paylaşımda, bu tür ihlallerin sadece sürücüyü değil trafikteki tüm vatandaşları riske attığına dikkat çekildi.

HIZ SINIRI AŞIMINA KADEMELİ CEZA

Yeni düzenlemeyle hız sınırı ihlallerinde de kademeli ceza sistemi güncellendi.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını 11-15 km/s aşan sürücülere 2 bin TL ceza uygulanırken, aşım oranı arttıkça ceza miktarı da yükseliyor. 71 km/s ve üzeri hız aşımında ise ceza 30 bin TL'ye kadar çıkıyor ve sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuluyor.

Yerleşim yeri içinde ise 6-10 km/s hız aşımına 2 bin TL ceza verilirken, 66 km/s ve üzeri aşımda 30 bin TL ceza uygulanıyor ve sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuluyor. 46-55 km/s ve üzerindeki aşım oranlarında ise ayrıca ehliyete geçici süreyle el koyma yaptırımı devreye giriyor.

"BİR KURAL, BİR ÖMÜR” VURGUSU

Konya İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, düzenlemelerin amacının yalnızca cezai işlem uygulamak olmadığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bu değişikliklerin temel amacı, sadece cezalandırmak değil; güvenli sürüş bilincini pekiştirerek yollarımızdaki riskleri en aza indirmektir. Unutmayın; trafik kuralları sadece birer zorunluluk değil, hayata ve sevdiklerimize sıkıca tutunmanın anahtarıdır.”

Emniyet yetkilileri, "Huzurlu yolculuklar ve güvenli yarınlar için; Bir Kural, Bir Ömür” mesajıyla sürücüleri trafik kurallarına titizlikle uymaya davet etti.

27.02.2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenlemeler ile birlikte, trafik kuralları ve cezai yaptırımlar…

(Meltem Aslan)