Konya’da mesleki eğitimde stratejik iş birliği

Konya’nın üretim kapasitesini ve istihdam potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Mesleki Eğitim Merkezi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü“ imzalandı.

İmzalanan protokol ile sanayi sektöründe yaşanan dönüşüm ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, mesleği olmayan ya da mesleğini geliştirmek veya değiştirmek isteyen bireylerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, istihdamın korunması ve artırılması hedefleniyor. Eğitim programları, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülerek Konya'nın üretim ekosistemine doğrudan katkı sağlayacak bir model ortaya koyacak.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, mesleki eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek,

"Konya'mız için kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini esas alan önemli bir protokolü hayata geçirdik. İŞKUR İl Müdürlüğümüz iş birliğiyle, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve şehrimizde istihdamın artırılmasına yönelik güçlü bir adım atıyoruz. Üretim gücümüzün sürdürülebilirliği, donanımlı insan kaynağı ile mümkündür. KTO Mesleki Eğitim Merkezimizin uygulama altyapısı ve üniversitemizin akademik birikimi sayesinde, sektörle entegre, sahaya uyumlu ve kalıcı bir eğitim modeli oluşturuyoruz. Bu iş birliğinin Konya'mızın rekabet gücüne ve ülkemizin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ise aktif iş gücü politikaları çerçevesinde yürüttükleri çalışmalara dikkat çekerek, "Temel önceliğimiz, iş arayan vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmaktır. Bu protokol, kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla mesleki eğitimi doğrudan istihdamla buluşturan güçlü bir model ortaya koymaktadır. İş gücü piyasası analizlerimiz doğrultusunda planlanacak eğitim programları sayesinde, hem işsiz vatandaşlarımızın mesleki yeterlilikleri artırılacak hem de sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli personel yetiştirilecektir. Konya Ticaret Odamız ve KTO Karatay Üniversitemiz ile yürüttüğümüz bu iş birliğinin, şehrimizin üretim gücüne ve istihdam kapasitesine somut katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç da üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak, "Üniversiteler yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren yapılardır. Bu protokol ile üniversitemizin akademik yetkinliğini ve eğitim tecrübesini sanayimizin ihtiyaçlarıyla bütünleştiriyoruz. Bilginin üretimle buluştuğu bu modelin, hem öğrencilerimiz hem de iş dünyamız açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bu kıymetli iş birliğinin Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen iş birliği ile eğitim ve istihdam arasındaki bağ daha güçlü bir kurumsal zemine kavuşurken, Konya'nın sanayi altyapısını destekleyen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde önemli ve sürdürülebilir bir adım atılmış oldu.

