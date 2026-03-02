Piyasalar açıldı! İran’a saldırılar altın ve döviz piyasasını artırdı: İşte rakamlar

İran’a yapılan saldırılar geniş bir coğrafyanın sıcak çatışma içine germesine neden oldu ve dünyada belirsiz bir ortamın oluşması güvenli liman altına olan talebi artırdı.İsrail’in ABD desteğiyle İran’a saldırısının ardından başlayan olaylar altın ve para piyasalarını etkiledi.

Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları da yüzde 2,8 artışla ons başına 5 bin 397 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi, ons altın şu anda 5 bin 356 dolardan satılıyor. Yurt içinde gram altın sabahın ilk saatlerinde 7 bin 619 liraya kadar çıktı, şu anda da 7 bin 572 liradan işlem görüyor. Piyasalar açıldıktan sonra rakamların daha fazla artıp artmayacağı merak konusu. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 572 lira Çeyrek altın: 12 bin 845 lira Cumhuriyet altını: 52 bin 340 lira Tam altın: 51 bin 386 lira Yarım altın: 25 bin 687 lira GÜMÜŞ Gram gümüş, 0,67 artışla 133,2478 liraya çıktı. Gümüş ons ise yüzde 0,40 artışla 94,2155 dolar oldu. DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 43,9857 lira (Yüzde 0,12 arttı) Euro: 51,8541 lira (yüzde 0,18 azaldı) Sterlin: 59,0312 lira (Yüzde 4,65 arttı) BITCOIN Kripto paralar jeopolitik gerginliklerde kaçılan varlıklar arasında bulunuyor. Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 0,61 düşüşle 66 bin 912,3 dolara geriledi. Bitcoin için 60 bin doların eşik değer olduğu ve bu seviyenin altına gerilerde hızla inişe geçeceğine inanılıyor. BRENT PETROL Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı. Kaynak: AA

