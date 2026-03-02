Orta Doğu’da gerilim petrolü vurdu: Fiyatlar fırladı akaryakıta zam kapıda

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş ortak saldırılar, Orta Doğu'daki tansiyonu hızla yükseltti. Artan jeopolitik riskler küresel enerji piyasalarını sarsarken petrol fiyatları sert yükseldi. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini belirtiyor.
PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Saldırıların ardından ABD'de işlem gören WTI ham petrol vadeli kontratları varil başına 75 doların üzerine çıkarak son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Gün içinde yüzde 10'a kadar yükselen fiyatlar, işlemlerin ilerleyen saatlerinde yüzde 8'in üzerinde artışla seyretti.
Türkiye'nin referans aldığı Brent petrol ise yaklaşık yüzde 6 yükselerek varil başına 77,33 dolar seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken fiyatlardaki oynaklık dikkat çekiyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTADA
Piyasaların odağında, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı bulunuyor. Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından hayati öneme sahip bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
Tahran yönetimi boğazın açık kalacağını savunsa da, artan güvenlik riskleri nedeniyle bazı uluslararası nakliye şirketlerinin gemilerini bölgeden uzaklaştırmaya başladığı belirtiliyor. Olası bir sevkiyat aksamasının petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.
İRAN'DAN BÖLGESEL KARŞILIK
İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye'de bulunan ABD varlıklarına yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. Bölgedeki askeri ve siyasi gerilim, küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Öte yandan OPEC+, Pazar günü yaptığı açıklamada Nisan ayında günlük 206 bin varillik üretim artışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak bu artışın küresel talebin yalnızca yüzde 0,2'sine karşılık gelmesi nedeniyle fiyatları dengelemekte yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.
AKARYAKITTA ZAM BEKLENTİSİ
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar kurunun yüksek seyri, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam ihtimalini gündeme taşıdı. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonla mücadele sürecini de yakından ilgilendiriyor.
Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 lira seviyesinde bulunuyor. Motorin fiyatı ise İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira ve İzmir'de 61,76 lira olarak uygulanıyor.
Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden güncellenebileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi