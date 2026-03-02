GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,01
EURO
51,71
STERLİN
59,04
GRAM
7.745,85
ÇEYREK
12.783,33
YARIM ALTIN
25.481,44
CUMHURİYET ALTINI
50.745,95
GÜNCEL Haberleri

Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
Anadolu otoyolu Düzce çıkışında direksiyon başında kalp krizi geçirerek, bariyerlere çarpan ve kazaya karışan Düzceli öğretmen, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.

Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden öğretmen İsmail Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER