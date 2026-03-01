GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İsrail Tahran saldırısına ilişkin görüntü paylaştı

Güncelleme Tarihi:

İsrail Tahran saldırısına ilişkin görüntü paylaştı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “Tahran’ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler“ ifadeleriyle İran’a düzenlenen saldırının görüntüsünü paylaştı.

İsrail ile ABD ortak düzenlenen operasyonla dün İran'a yönelik saldırılar başlattı. İranlı yetkililer, bugün dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bugün de devam eden yoğun saldırıların gölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Tahran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bir görüntü paylaştı. "Tahran'ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler" ifadeleriyle yayınlanan görüntüde bir noktaya yoğun bir bombardıman düzenlendiği görüldü. IDF görüntülere ilişkin, "Son dakikalardan, Tahran'ın merkezinde İran rejiminin bir karargahının yok edilmesine ait görüntüler ektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

