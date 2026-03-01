GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
52,10
STERLİN
59,50
GRAM
7.968,10
ÇEYREK
13.150,58
YARIM ALTIN
26.213,50
CUMHURİYET ALTINI
52.203,83
GÜNCEL Haberleri

Karın çatısını çökerttiği ahırdaki hayvanları birer birer kurtardılar

Karın çatısını çökerttiği ahırdaki hayvanları birer birer kurtardılar
Kars’ta yağan karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Tehlikeye rağmen ahıra girenler, hayvanları tek tek çözüp kurtardı. Bir hayvanın öldüğü olay, ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat'ta Karadağ Mahallesi'ndeki Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası içerisinde çok sayıda büyükbaşın bulunduğu ahırın çatısı çöktü, bir hayvan öldü.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttü. Çökmenin devam ettiği ahıra giren görevliler, bağlı olan hayvanları tek tek kurtardı.

Ahırdaki çökme anı ve sonrasında yapılan kurtarma güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER