GÜNCEL Haberleri

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur’daki mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. 

Açıklamada soruşturmanın nedeni olarak, Özel'in bugün Burdur'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar” şeklinde sarf ettiği sözler gösterildi. 

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. 

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026

tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir

bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak ‘alçak adamlar' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: Haber Merkezi

