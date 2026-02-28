Uyuşturucu satıcılarına operasyon: Jandarmaya ateş açıldı
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler’de uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişiler ile bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri arasında sıcak çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı. Yürütülen çalışmada H.K.(17) ve O.I. isimli şüpheliler yakalandı.
Olay, saat 22:00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Metin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler'de 3 şüpheli kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerini gören 3 şüpheli, silahlarına davranarak ateş açtı. Çıkan sıcak çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı.
Kaçtıkları araca çok sayıda kurşun isabet etti
Çıkan sıcak çatışma sonrası, 3 şüpheli 34 PT 598 plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri aracı sıcak takibe aldı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı araca çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheli 3 kişi Bağcılar, Kıbrıs Caddesi'nde kaçtıkları araçla kaza yaptı. Şüpheli H.K (17) ve O.I. Bağcılar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Yakalanan 2 şüpheli, hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
