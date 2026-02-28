Naim Süleymanoğlu, "Cep Herkülü” lakabıyla tanınan ve halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane bir sporcudur. Küçük yaşlardan itibaren sergilediği üstün performans, onu dünya çapında bir ikon hâline getirmiştir.
Naim Süleymanoğlu, hangi yıl yapılan olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazanmıştır?
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışmış ve halterde büyük bir başarı göstererek ilk olimpiyat altın madalyasını kazanmıştır. Bu zafer, sadece Türkiye'de değil, dünya halter tarihinde de unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçmiştir.
Cevap: 1988
Kaynak: Haber Merkezi