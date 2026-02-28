Hangisi resmi sözlüğümüzde yer almaz? Kanka, Birader, Atarlı, Giderli!
Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimeler, resmi sözlükte yer almayabiliyor. Özellikle argo ya da gençlik dili olarak kullanılan ifadeler bu konuda merak uyandırıyor.
Türkiye'de resmi sözlük denildiğinde akla Türk Dil Kurumu gelir. Kurumun yayımladığı Güncel Türkçe Sözlük'te "kanka” ve "birader” kelimeleri argo veya halk ağzı ibaresiyle yer almaktadır. "Atarlı” kelimesi de sözlükte anlamlandırılmıştır.
Ancak "giderli” kelimesi, günlük kullanımda yaygın olsa da resmi sözlükte bağımsız bir madde başı olarak yer almaz.
