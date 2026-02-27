Fenerbahçe Nottingham Forest Maçı: 2-0 Skor Tur İçin Yeterli Mi?

Fenerbahçe, UEFA rövanş maçında İngiltere'de Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması için gereken skor ihtimalleri belli oldu.

Avrupa Denkleminde Zorlu Sınav Nerede Olacak?



Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürebilmek amacıyla sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Karşılaşma, İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ın sahası olan City Ground'da oynanacak. Sarı-lacivertli takım, bu zorlu deplasmanda oyunun kontrolünü elinde tutarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Tur İçin Kaç Farklı Galibiyet Gerekiyor?



Mücadelede alınacak galibiyetin farkı, turun kaderini doğrudan belirleyecek. Teknik heyet ve futbolcular, sahaya sadece kazanmak için değil, turu getirecek skoru almak için çıkacak. Dört veya daha fazla farklı galibiyetlerde Fenerbahçe turu doğrudan geçerken, üç farklı galibiyetlerde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılar belirleyici olacak. Diğer tüm sonuçlarda ise turu İngiliz temsilcisi geçecek.

Skor Senaryolarına Göre Olay Yerinde Neler Yaşanacak?



Sarı-lacivertliler için atılacak ya da yenilecek her golün büyük bir ağırlığı bulunuyor. Karşılaşma 90 dakikalık bir maçtan ziyade, sezonun ve Avrupa hedeflerinin kader anı olarak değerlendiriliyor. Merak edilen Fenerbahçe'nin rakibini iki sıfır yenmesi durumunda elenip elenmeyeceği sorusunun yanıtı da bu senaryolara göre şekilleniyor; bu skorla turu rakip takım geçiyor.

Verilen bilgilere göre maçın skor ihtimalleri şu şekilde tablolandırılmıştır:

Maç Sonucu Skor İhtimalleri Fenerbahçe Turu Geçer 0-4, 0-5, 1-4, 1-5 Maç Uzatmalara Gider 0-3, 2-5 Nottingham Forest Turu Geçer 0-0, 0-1, 0-2, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5

Kaynak: Haber Merkezi