GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,97
EURO
51,87
STERLİN
59,34
GRAM
7.447,70
ÇEYREK
12.290,64
YARIM ALTIN
24.499,35
CUMHURİYET ALTINI
48.790,13
YAŞAM Haberleri

Fenerbahçe Nottingham Forest Maçı: 2-0 Skor Tur İçin Yeterli Mi?

Fenerbahçe Nottingham Forest Maçı: 2-0 Skor Tur İçin Yeterli Mi?

Fenerbahçe, UEFA rövanş maçında İngiltere'de Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması için gereken skor ihtimalleri belli oldu.

Avrupa Denkleminde Zorlu Sınav Nerede Olacak?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürebilmek amacıyla sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Karşılaşma, İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ın sahası olan City Ground'da oynanacak. Sarı-lacivertli takım, bu zorlu deplasmanda oyunun kontrolünü elinde tutarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Tur İçin Kaç Farklı Galibiyet Gerekiyor?

Mücadelede alınacak galibiyetin farkı, turun kaderini doğrudan belirleyecek. Teknik heyet ve futbolcular, sahaya sadece kazanmak için değil, turu getirecek skoru almak için çıkacak. Dört veya daha fazla farklı galibiyetlerde Fenerbahçe turu doğrudan geçerken, üç farklı galibiyetlerde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılar belirleyici olacak. Diğer tüm sonuçlarda ise turu İngiliz temsilcisi geçecek.

Skor Senaryolarına Göre Olay Yerinde Neler Yaşanacak?

Sarı-lacivertliler için atılacak ya da yenilecek her golün büyük bir ağırlığı bulunuyor. Karşılaşma 90 dakikalık bir maçtan ziyade, sezonun ve Avrupa hedeflerinin kader anı olarak değerlendiriliyor. Merak edilen Fenerbahçe'nin rakibini iki sıfır yenmesi durumunda elenip elenmeyeceği sorusunun yanıtı da bu senaryolara göre şekilleniyor; bu skorla turu rakip takım geçiyor.

Verilen bilgilere göre maçın skor ihtimalleri şu şekilde tablolandırılmıştır:

Maç Sonucu Skor İhtimalleri
Fenerbahçe Turu Geçer 0-4, 0-5, 1-4, 1-5
Maç Uzatmalara Gider 0-3, 2-5
Nottingham Forest Turu Geçer 0-0, 0-1, 0-2, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER