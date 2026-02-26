GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre hangisi “ne“ kelimesinin anlamlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre hangisi “ne“ kelimesinin anlamlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük verilerine göre "ne” kelimesinin anlamları yeniden gündeme geldi. Özellikle dil bilgisi ve kelime bilgisi sorularında sıkça karşılaşılan bu ifade için, hangi seçeneğin sözlükte yer almadığı merak konusu oldu.

"Ne” Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılıyor?

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "ne” kelimesinin farklı bağlamlarda çeşitli anlamlara geldiği belirtiliyor. Buna göre kelime;

  • "Hangi şey”

  • "Birçok şey”

  • "Hiçbir şey”

anlamlarında kullanılabiliyor.

Uzmanlar, "ne” kelimesinin soru zamiri ve belgisiz zamir olarak farklı görevlerde yer alabildiğini ifade ediyor.

Hangi Seçenek Sözlükte Yer Almıyor?

Seçenekler arasında yer alan "her şey” ifadesi ise TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "ne” kelimesinin anlamları arasında bulunmuyor. Bu nedenle doğru yanıt "her şey” olarak öne çıkıyor.



