Konya Valiliği uyardı! 12 gün sürecek: Endişeye kapılmayın!

Konya Valiliği, 3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri kapsamında vatandaşlara önemli bir duyuruda bulundu.

Millî Anadolu Kartalı-2026/1 eğitimi gerçekleştirilecek

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı AKEM Filo Komutanlığı bünyesinde icra edilecek olan Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Millî Anadolu Kartalı-2026/1 (AE-26/1) Eğitimi kapsamında görev yapacak uçakların belirlenen tarih ve saatlerde ses üstü hızlara ulaşabileceği bildirildi.

Yetkililer, eğitim sürecinde sonic patlama (ses patlaması) benzeri yüksek seslerin duyulabileceğini belirterek, vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Bu tarih ve saatlere dikkat!

Yapılan açıklamaya göre, belirlenen takvim kapsamında ses üstü uçuş faaliyetleri 02 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uçuşlar her gün 10.00 ile 12.30 saatleri arasında icra edilecek olup faaliyetlerin atışsız olarak planlandığı bildirildi. Eğitimler 0 ila 50 bin feet irtifa aralığında yapılacak ve açıklanan saha koordinatları içerisinde gerçekleştirilecek.

"Paniğe kapılmayın” uyarısı yapıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saat aralıklarında duyulabilecek patlama benzeri seslerin eğitim faaliyetlerinden kaynaklanacağı ifade edilerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla duyurunun yapılması istendi.

Yetkililer, eğitimlerin planlanan takvim doğrultusunda icra edileceğini ve herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Sonik Patlama Nedir?

Sonik patlama, bir nesnenin havada ses hızını aşarak hareket etmesiyle oluşan şok dalgalarının ürettiği yüksek sesli patlamadır. Bu olay, insan kulağına bir patlama ya da gök gürültüsü gibi gelen ve büyük miktarda ses enerjisi yayan bir sesle sonuçlanır. Ateşlenen bir merminin çıkardığı patlama sesi veya bir kamçının şakırtısı, küçük çaplı sonik patlamalara örnek olarak verilebilir.

Özellikle büyük süpersonik (ses üstü hızda) uçaklar tarafından oluşturulan sonik patlamalar, oldukça yüksek gürültüye neden olabilir. Bu sesler, insanların uyanmasına yol açabileceği gibi bazı binalarda küçük yapısal hasarlara da neden olabilir.

(Cumali Özer)