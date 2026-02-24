Korkunç cinayet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

İstanbul’da kayıp olarak aranan Çinli iş insanı Yong Wang; ağzı, eli ve bacakları bağlı şekilde Arnavutköy’de bir tarlaya gömülü halde ölü bulundu. İş insanın bir restorandan çıkarken kaçırıldığı tespit edilirken, 5 şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Edinilen bilgilere göre, 24 Ocak'ta Çin uyruklu iş insanı Yong Wang'ın (38) avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu.

Yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelendi. Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

TOPRAĞA DİK ŞEKİLDE GÖMÜLMÜŞ

Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cansız bedenini el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde buldu. Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirledi.

4 KİŞİ ZORLA ARACA BİNDİRDİ

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, Wang'ın Çin'den kadın misafiri geldiğini, birlikte onu aldıklarını ve otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve ondan sonra da haber alamadığını, bunun üzerine birlikte yemeye gittiği kadına mesaj attığını, bu kişinin de "Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediğini beyan etti.

İkilinin yemek yediği restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından Wang'ın zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etti.

KRİPTO CÜZDANI İLE TELEFONU ÇALINMIŞ

Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşıldı.

Maktulün kız arkadaşı Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları incelemede ise çamurlu 2 kazma ile 2 kürek buldu.

Ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirledi.

ULUSLARARASI YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, Yong Wang'ın restoranda kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra dışarıya çıktığı ve Çinli 4 zanlı tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

