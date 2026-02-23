Aynı istikamette giden iki tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’da önündeki tıra arkadan çarptıktan sonra yan yatan tırda yangın çıktı. Yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin'den Gaziantep yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen tır, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yan yatarken, araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla tırda bulunan B.İ. yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tırdaki Bayram İpek'in ise araçta yanarak hayatını kaybettiği belirlendi

. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yol bir süre tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. İpek'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA